Жінки в ЗСУ: українські красуні, які взяли до рук зброю та "насипають" окупантам

Від початку повномасштабної війни в Україні багато жінок також пішли до військкоматів, аби стати на захист своєї землі від російських окупантів.

Як заявила дружина президента Олена Зеленська, у ЗСУ служить 37 тисяч жінок. З них тисяча стали командирками.

Захисниці мотивують, підбадьорюють та захоплюють мирних мешканців своїми героїчними вчинками. Вони діляться своїми думками, пережитими подіями та жартами у Мережі. Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про українських красунь, які взяли до рук зброю.

Проміняла пуанти на зброю українська балерина Леся Воротнюк. Три роки тому її чоловік загинув, коли воював на сході України. Артистка вирішила, що якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення, то візьме до рук зброю та піде захищати свою країну від окупантів. Так і сталося.

Фото: lesiavorotnyuk/ Instagram

Тетяна Чубар – навідниця САУ. Тендітна білявка воює в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. 23-річна захисниця потужно "насипає" ворогу та вже стала зіркою Мережі. Її відео з фронту збирають тисячі переглядів, а юзери не приховують свого захоплення.

Захисниця з позивним "Ластівка" дивує користувачів своєю мужністю.

Фото: instagram.com/accidental_moon_genious

"Втомлена, але готова до усього. Я вирішила не редагувати цю фотографію. Залишити припухлість під очима, землю на обличчі і пальцях. Ми були під обстрілами артилерії 24/7, рятували поранених, багато працювали та інколи сміялись. Ми стали сім'єю. І саме важливе - ми залишилися живими. Вийшли, змогли ковтнути свіже повітря, не наповнене запахом розірваних снарядів. Але все ж таки… Запах пороху назавжди закарбувався в мою пам'ять", – написала "бойова птиця".

Фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Олександра Разянцева – з Криму. До війни вона працювала стилісткою і художницею з костюмів та одягала відомих українських акторів. Зокрема, дівчина співпрацювала зі студією "Квартал 95". Після 24 лютого Шура, яка має позивний Ялта, на фронті. Її сміливість – приклад для багатьох.

Фото: instagram.com/sh.proudtobeukrainian

Також наші дівчата воюють з піснею. Бо українці співають завжди: і коли радісно, і коли тяжко.

Не втрачають військові і почуття гумору.

До речі, цю захисницю, Олену Шинкаренко, юзери назвали українською Анджеліною Джолі.

Втім, крім ефектних та динамічних відео з передової, наші захисниці нагадують мирним мешканцям про те, наскільки ця війна страшна.

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла, як коханий допоміг їй вивезти вагітну сестру з України. Там рідна людина артистки народила хлопчика.

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