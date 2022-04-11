Жінку, фото якої ілюструвало трагедію в Бучі, поховали в рідному селі

Жінку, фото якої ілюструвало трагедію в Бучі, поховали в рідному селі

Сьогодні із загиблою прощалися на її власному подвір‘ї.

У Михайлівці-Рубежівці, біля Бучі, сьогодні попрощалися з Іриною Фількіною. Жінкою, чиє фото руки з червоним манікюром облетіло весь світ.

Про це йдеться в ТСН.

Її вбили на початку березня. Росіяни, які окупували тоді Бучу, розстріляли жінку, коли вона їхала велосипедом додому, щоб узяти речі та повернутися на роботу. Жінка працювала та готувала їсти для оборонців Києва. Довгий час рідні не могли знайти її тіло в моргах столиці та області.

Сьогодні із загиблою прощалися на її власному подвір‘ї. В Ірини залишилися чоловік та дві дорослі дочки.

Біля Бучі попрощалися з Іриною Фількіною, фото якої облетіло весь світ

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