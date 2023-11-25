"Жінку в місті зґвалтували та вбили, чоловіку молотком голову проломили": окупант – про злочини солдат РФ

Загарбник у перехопленій розмові підтверджує зґвалтування солдатами 3 батальйону жінки та вбивство чоловіка.

Військова розвідка перехопила розмову, в якій солдат російської армії розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис телефонної розмови російського окупанта.

Наводимо цитати з розмови загарбника:

"‎з 3-го батальйону мінометники жінку в місті зґвалтували й вбили, чоловіку молотком голову проломили";

"вчора вбили одного, ну, там у "рубіжці", у лісі виходить, п'яні були".

Окупант підтверджує зґвалтування солдатами-мінометниками 3 батальйону російської армії цивільної жінки та вбивство чоловіка.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголошують в ГУР.

Нагадаємо, раніше військова розвідка перехопила розмову, в якій загарбник обговорює факт невиправдних бойових дій російських окупаційних військ на території України, завдавання болю та страждань українському народу. Окупант дивується, що українці їх називають орками, і у підсумку робить висновок, що росіяни в Україні воюють незрозуміло за що.

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