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"Жіночі народні республіки": в "ЛДНР" чоловіки переховуються від мобілізації

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"Жіночі народні республіки": в "ЛДНР" чоловіки переховуються від мобілізації

Фото: Associated Press

В "ЛДНР" чоловіки не хочуть йти на війну проти України, і тому весь час переховуються.

У так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" військовозобов'язані чоловіки переховуються від примусової мобілізації.

Про це 31 травня повідомив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун в ефірі телеканалу "Freeдом".  

Він зазначив, що полонені з "ЛДНР" називають ці міста "жіночі народні республіки". У псевдореспубліках практично не лишилося чоловіків.

"Ситуація страшна. Ми коли беремо цих "мобиків" (мобілізовані з так званих "ЛДНР" - ред.) у полон, то вони розповідають, що між собою називають ці республіки "жіночими народними республіками". Виходить, що там взагалі немає чоловіків". Одні жінки... А якщо й чоловіки, то перебіжками між під'їздами... Це жахлива справа!", - повідомив він.

Віктор Ягун також повідомив про випадки, коли у Луганську дружини вийшли із протестами. Їх заарештували і зараз їм загрожує до 20 років за їхніми місцевими законами. 

"Чоловіки воюють, а жінки по 20 років отримуватимуть. Який може бути морально-психологічний стан цих військ, коли вони знають, що відбувається у них у тилу", - зазначив генерал-майор.

Нагадаємо, посол Північної Кореї у Москві прийняв "міністрів" із "ЛДНР".

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