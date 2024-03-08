Жіночий день у Дніпрі: працівники ТЦК з повістками завітали на квіткові ринки (фото)

Ажіотажу на ринку з приводу Жіночого дня не виявилося.

У Дніпрі 8 березня працівники ТЦК завітали на міські квіткові ринки.

Відповідне фото публікують дніпровські телеграм-канали.

Так, працівники ТЦК 8 березня завітали на квіткові ринки, очевидно, намагаючись виявити там велику кількість чоловіків. Проте ажіотажу з приводу Жіночого дня не виявилося.

На фото видно, що на ринку людей практично немає, окрім продавців.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік напав на військових у формі, ймовірно – працівників ТЦК.

Читайте також: