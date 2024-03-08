Жіночий день у Дніпрі: працівники ТЦК з повістками завітали на квіткові ринки (фото)

Ажіотажу на ринку з приводу Жіночого дня не виявилося.
У Дніпрі 8 березня працівники ТЦК завітали на міські квіткові ринки.
Відповідне фото публікують дніпровські телеграм-канали.
Так, працівники ТЦК 8 березня завітали на квіткові ринки, очевидно, намагаючись виявити там велику кількість чоловіків. Проте ажіотажу з приводу Жіночого дня не виявилося.
На фото видно, що на ринку людей практично немає, окрім продавців.
Нагадаємо, що на Буковині чоловік напав на військових у формі, ймовірно – працівників ТЦК.
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