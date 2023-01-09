Жінок ґвалтували і розстрілювали: усміхнений росіянин похвалився геноцидом у Лимані (перехоплення)

Росіянин хвалиться, що у Лимані і Торському більше не залишилось жінок.

Російський загарбник похвалився, як окупаційна армія у Лимані Донецької області чинила геноцид українців.

Про це йдеться у розмові окупанта зі своїм знайомим, яку перехопила СБУ.

Російський вбивця розповідає, що коли вони відходили з Лиману та Торського то влаштували справжній геноцид. Людей росіяни розстрілювали просто посеред вулиці. Згадуючи про геноцид українців, окупант сміється, заявляючи, що в місті після них "не залишилось молодих жінок".

"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів йоб*них ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх *бали, різали їх, розстрілювали", – зізнається у воєнних злочинах окупант.

СБУ задокументувала російських злочинців та проводить заходи, щоб покарати окупантів.

"Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії рф Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Лиману і масові поховання закатованих українців

2 жовтня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ закінчили зачистку міста Лиман Донецької області 4 жовтня над деокупованим Лиманом знову підняли прапор України. Після звільнення українського Лиману в місті знайшли численні братські могили, в яких росіяни ховали закатованих українців.

Так, в похованні в Лимані виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій дитині – лише рік.

Відомо, що окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

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