Жирна ціль: ЗСУ ліквідували російського генерала у районі Бердянська

Українські військові могли ліквідувати російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це поінформував радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 його вже трьохсотили, але він вижив. Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно", - йдеться у дописі посадовця.

Згодом він додав, що російський генерал міг загинути внаслідок влучання по готелю Дюна, розташованому на території Приазовкурорту.

За словами місцевих, від готелю майже нічого не залишилось. Зараз на місці працюють швидкі ворога, а також важка техніка, яка розбирає завали. Окупанти оточили територію по всьому периметру і нікого не пропускають.

"Відомо, що певний час саме там проживало військове керівництво ворога. Також недалеко було розташування ворожого ППО", - написав Андрющенко.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан наголосив, що ця інформація потребує додаткового підтвердження. Наразі офіційного коментаря ні від України, ні від Росії немає.

Нагадаємо, у Краснодарі РФ невідомий застрелив командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Він є причетний до терористичного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. В українській розвідці зазначають, що 10 липня "підводник" здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги.

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