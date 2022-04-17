Жирнов пояснив, як вдалося стримати російських окупантів під Києвом

Військовий також поділився, які міста відіграли ключову роль.

Очільник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов прокоментував, завдяки чому вдалося стримати підступ на Київ.

Так, в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ" військовий розповів, що для наступу на Київ Росія обрала найкоротший шлях з боку Білорусі. За його словами, розрахунок був покладений на дії ССО противника, які повинні були забезпечити швидке пересування сухопутних підрозділів. Втім, стримати противника на підступах до Києва вдалося завдяки героїзму та професійності.

"Професійним діям українських оборонців, знанні місцевості, активності місцевого населення Гостомеля, Ірпеня, Бучі, які надавали величезну допомогу нашим оборонцям, а деякі і самі долучались до оборони. Ключовими містами, які взяли на себе роль оборонних, були Гостомель, Ірпінь, Макарів та Мощун", – зазначив він.

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