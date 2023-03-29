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Житель Бучі прославляв РФ: писав про "подвиги асвабадітєлєй", а коли вони прийшли - втік

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Житель Бучі прославляв РФ: писав про "подвиги асвабадітєлєй", а коли вони прийшли - втік

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Зраднику повідомили про підозру.

Житель міста Буча Київської області на початку березня 2022 року переїхав на Івано-Франківщину, звідки прославляв російську окупаційну армію та брехав про "нацистів". 

Про це пише прокуратура Івано-Франківської області. 

Коли російська окупаційна армія прийшла до Бучі, підозрюваний у колабораціонізмі втік у західні області України. Попри звірства росіян у його рідному місті, він прославляв окупантів та бажав Росії "процвітання". 

Окупацію Бучі зрадник назвав "звільненням". Коли ЗСУ вибили російських загарбників з Бучі, підозрюваний повернувся додому. Звідти він поширював дописи в соцмережах, де співчував родинам ліквідованих російських терористів, звеличував "подвиги" окупантів та поширював брехню про "нацистів і найманців" в Україні. 

Прокурори повідомили про підозру жителю Київщини за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Вінницький міський суд визнав винною у поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1739
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