Житель Бучі прославляв РФ: писав про "подвиги асвабадітєлєй", а коли вони прийшли - втік

Зраднику повідомили про підозру.
Житель міста Буча Київської області на початку березня 2022 року переїхав на Івано-Франківщину, звідки прославляв російську окупаційну армію та брехав про "нацистів".
Про це пише прокуратура Івано-Франківської області.
Коли російська окупаційна армія прийшла до Бучі, підозрюваний у колабораціонізмі втік у західні області України. Попри звірства росіян у його рідному місті, він прославляв окупантів та бажав Росії "процвітання".
Окупацію Бучі зрадник назвав "звільненням". Коли ЗСУ вибили російських загарбників з Бучі, підозрюваний повернувся додому. Звідти він поширював дописи в соцмережах, де співчував родинам ліквідованих російських терористів, звеличував "подвиги" окупантів та поширював брехню про "нацистів і найманців" в Україні.
Прокурори повідомили про підозру жителю Київщини за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, Вінницький міський суд визнав винною у поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.
Читайте також:
- "Ми йдемо за вами": партизани звернулися із попередженням до колаборантів Донецької області (відео)
- У Путіна знову змінили головну мету розв'язання війни: що придумали цього разу
- Росія залучає до фейкових мінувань України дітей - СБУ