Житель Чернігівщини забрав в окупантів та передав ЗСУ танк, броньовик та три "Камази" снарядів

Житель села Синдаревське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк розшукував покинуту російську військову техніку, щоб потім передати її ЗСУ.

Про це пише сайт "Національної спілки журналістів України".

Війна Павла Струка застала у Ніжині. Через відсутність громадського транспорту чоловіка до його рідного села підвезла його племінниця. Після того, як чоловік повернувся до свого села, він побачив колони російської техніки. Згодом він помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоб передати ЗСУ. Тоді він зателефонував до свого свата, який є військовим у Ніжині.

2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на Крути польовими дорогами, в обхід села, ішли росіяни. Колона була величезною: десь 800 танків та іншої техніки. Тоді ЗСУ підірвали міст, а тому частина техніки не встигла проїхати.

"Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся ж їхня техніка встигла проскочити, щось мало лишитися… У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть… Виявилося, справді танк, Т-72, правда, зовні трішки обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Зате весь боєкомплект на місці і справні акумулятори. Я за телефон, дзвоню свату: "Тут техніка є! Давай, приїзди!" А сам, аби хтось не поцупив знахідку, стеріг… За кілометр від того місця, у Дорогинці, рашисти "літали", як божевільні", - загадує чоловік.

Павло Струк встиг передати ЗСУ російські БМП, танк, броньовик "Тайфун", бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три "КамАЗи" снарядів. Чоловік каже, що він не розраховує ні на які нагороди, проте хотів би, щоб відзначили його свата, який під обстрілами забирав російську техніку.

Нагадаємо, військові армії агресорки Росії розпочали продавати свою техніку.

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