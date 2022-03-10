Житель Харкова за 40 тис. грн передав російським окупантам дані про об’єкти, які бомбила РФ

Житель Харкова за 40 тис. грн зрадив своє рідне місто.

Житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали.

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Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уже затримали зрадника.

Нагадаємо, раніше 10 березня Кім повідомляв, що багато підрозділів РФ не хочуть воювати і зупинилися на кордоні між Миколаївською та Херсонською областями. Повертатися назад вони не можуть, оскільки свої ж погрожують їх розстріляти.