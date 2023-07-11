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Житель Кіровоградської області вступив до ПВК "Вагнер" та воював проти ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Житель Кіровоградської області вступив до ПВК "Вагнер" та воював проти ЗСУ

Українець воював у складі ПВК "Вагнер" / AP

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

У Кіровоградській області судитимуть місцевого жителя, який на початку повномасштабної війни вступив до терористичної організації ПВК "Вагнер" та воював проти України. 

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області. 

За даними слідства, 36-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області ще 2014 року перейшов на бік російських терористів та воював у складі бойовиків так званої "ДНР" проти ЗСУ. 

Від початку повномасштабної війни Росії проти України зрадник приєднався до терористичної приватної військової компанії "Вагнер".

"Він перейшов до "317 батальйону приватної військової компанії Вагнера". Перебуваючи у складі вказаного підрозділу приймав участь в озброєному протистоянні українським військовим на території Донецької області, систематично виконував накази свого безпосереднього командира та отримував за це грошову винагороду", - йдеться у повідомленні. 

Зраднику з Олександрії інкримінують ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.111 КК України. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Бахмутом

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
54
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