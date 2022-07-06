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Мешканців Слов'янська закликають евакуюватися: з'явився графік відправлення до Рівненщині

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Мешканців Слов'янська закликають евакуюватися: з'явився графік відправлення до Рівненщині

Фото: соцмережі

Мешканці Слов’янська можуть евакуюватися до Рівненської області з розселенням.

Сьогодні, 6 липня, евакуаційний автобус вже вирушив до місця призначення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

“На завтра (7 липня, - ред.) заплановано автобус до Покровська до евакуаційного потягу “Покровськ-Львів”. У п‘ятницю – знову повеземо до Рівненської області. Запис на посадку – за телефонами гарячої лінії. Не ризикуйте. Збирайтеся”, – наголосив Вадим Лях.

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Нагадаємо, що під російський обстріл потрапив ще один цивільний об’єкт - на цей раз центральний ринок Слов’янська. Внаслідок цього щонайменше дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень.

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