Жителі Бєлгорода навмисне пошкоджують свої будинки, щоб отримати компенсацію "за обстріл"

Деякі жителі Бєлгородської області РФ навмисне пошкоджують свої будинки, щоби зробити ремонт коштом держави, яка має відшкодувати збитки.

Усі питання щодо майна ухвалюватимуться "залежно від доходів сім'ї". постраждалим внаслідок обстрілу.

Про це під час прямого ефіру на своїй сторінці у Вконтакті сказав губернатор області В'ячеслав Гладков, повідомляє The Insider.

"Уже зараз бачимо, що, на жаль, хтось вже починає сприймати ситуацію як можливість зробити коштом інших джерел ремонт, замінити вікна на пластикові, починає розбивати кахельну плитку, починає бити вікна", – сказав губернатор.

Гладков навів приклад "величезних будинків з басейнами" і зазначив, що не зможе допомогти з відновленням у таких випадках.

"Периметр відновимо, покрівлю, скло, двері. Я думаю, що це справедливо", – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня мешканці Бєлгорода, розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, повідомили про кілька нічних вибухів.

Гладков повідомив, що відомо про чотирьох постраждалих, дві особи доправлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Двох людей оглянуто на місці. Є інформація про трьох загиблих.

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