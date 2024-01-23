Жителі Харкова залишились без світла, опалення і газу: ситуація в місті після атаки

У Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, у яких зобрема вибиті вікна. Зауважимо, що температура повітря на вулиці сягає -7 градусів.
У Харкові внаслідок ракетної атаки було пошкоджено обладнання "Харківобленерго", через що без електроенергії опинилися 11 тис. споживачів. Також через атаку в частині будинків довелося відключити опалення та газопостачання.
Про це повідомили в Міненерго та мер Харкова Ігор Терехов.
Відключення світла в Харкові та області
Внаслідок російських ударів по Харкову було пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт і кабельні лінії оператора системи розподілу "Харківобленерго". Внаслідок цього без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.
Водночас внаслідок ворожих обстрілів від електропостачання було відключено споживачів у населених пунктах Харківщини. Тривають роботи з відновлення.
Відключення газу та тепла в Харкові
В Міненерго зазначили, що для стабілізації тиску перекрито частину пошкодженого ударом газопроводу в Харкові. Так, від газопостачання відключено 12 будинків.
Читайте провідні новини дня:
- Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки
- Кінець, "заморозка" чи активний наступ: чого очікувати на фронті в Україні 2024 року – сценарії війни
- Множинне громадянство: що це таке, в яких країнах дозволене, переваги та недоліки
За повідомленням Терехова, в результаті атаки по Харкову наразі відомо про 30 пошкоджених житлових будинків. У будівлях вибито близько тисячі вікон. Мер зазначив, що температура повітря на вулиці сягає -7 градусів.
"У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву", – йдеться в заяві міського голови.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні 23 січня війська РФ завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області. Зокрема, ворог влучив у газопровід, два багатоповерхові будинки, а також у приватні. Під завалами опинилися люди. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 42 постраждалих.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З-під завалів зруйнованого під’їзду в Харкові дістають тіла! Пряме ввімкнення з місця
Читайте також: