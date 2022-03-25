Жителі Херсонської області вийшли на мітинг проти російської окупації (фото, відео)

Жителі Херсонської області вийшли на мітинг проти російської окупації (фото, відео)

Учасники акції перелічували низку міст, вигукуючи: "Це Україна!"

Жителі селища Новотроїцьке Херсонської області 25 березня вийшли на вулиці та влаштували мирний мітинг з українськими прапорами проти російської окупації.

Про це повідомляє "Суспільне.Херсон".

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Жителі селища співали гімн України та тримали плакати з написами: "Новотроїцьке – це Україна!", "Слава нації – смерть ворогам", "Україна – понад усе!", "Херсон, Крим і Донбас стануть тобі кісткою в горлі".

Нагадаємо, Херсон від 28 лютого перебуває у фактичній окупації. Там критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що він не залишить місто і продовжить працювати.