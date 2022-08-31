Жителі Казахстану обурені російськими туристами на автомобілях із символікою "Z" (відео)

У Казахстані місцеві жителі негативно реагують на туристів із Росії, які використовують сучасну свастику у вигляді літери "Z".

Жителі Казахстану дедалі частіше негативно реагують на російських туристів, які приїжджаючи до країни, обклеюють свої автомобілі забороненою символікою "Z".

Відповідне відео опублікувала Radio Free Europe/Radio Liberty у Twitter.

Так, росіянам не зраділи в курортній зоні Жасибай Павлодарської області. Вони скаржилися, що зустріли їх дуже не дружелюбно, адже на задній частині їхнього авто була наклейка із символом "Z".

"Побачили на нашому склі машини такий знак (символ "Z" – ред.), накинулися на нас зі звинуваченнями, що ми фашисти, що ми напали на Україну", - коментує інцидент росіянка.

"They saw this ["Z”] symbol on the back of our car. They attacked us with accusations that we are fascists. [They said] that we attacked Ukraine."



Russian tourists in have faced anger from locals and even fines from police for sporting pro-war Z stickers on their cars. pic.twitter.com/mPwNob9OlM — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 29, 2022

Поліція Казахстану штрафує водіїв автомобілів, на яких є ця символіка. Місцеві жителі також викликають поліцію, побачивши такий знак на авто.

"Сьогодні ти з "Z", а завтра ти з танком зайдеш на мою землю, на казахську землю", - каже один із місцевих мешканців росіянину.

За словами казахстанського журналіста Сергія Дуванова, закон на заборону такої символіки досі не ухвалено, оскільки Казахстан сьогодні перебуває під сферою впливу російської політики.

"Не бажаючи сваритися з північним сусідом, вони (Казахстан – ред.) не ухвалюють такий закон, тому що за цим законом доведеться включати політичну складову цієї заборони. А це, я думаю, не сподобається Кремлю і тоді можуть бути неприємності",

– зазначив журналіст.

Нагадаємо, Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів: порушників очікує великий штраф.

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