Жителі Курщини почали розуміти, що вони розплачуються за війну, яку самі почали — військовий

Спочатку для росіян стало великим здивуванням, що до них в область зайшли українські військові.

Жителі Курської області почали розуміти, що причиною того, що на цю територію зайшли українські військові, стала війна, яку розпочала їх країна.

Про це в етері Еспресо розповів офіцер відділу комунікацій 80 ОДШБР старший сержант Петро Гайдащук.

Він заявив, що з жителями Курської області це відбулось не одразу.

"З часом росіяни почали це розуміти, що те, що розпочалося 6 серпня 2024 року, це не українська сторона щось собі придумала і не зайшла в Курську область. А причиною стала війна, яка йде з 2014 року і повномасштабне російське вторгнення 22-го року. Тобто для багатьох росіян на початку так, для них війна, для цивільних на Курщині, війна розпочалася 6 серпня", - сказав він.

Гайдащук наголосив, що росіяни пожинають плоди того, що вони самі розпочали та підтримували.

"Вони не розуміли, що відбувається, і для них було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові. З часом вони зрозуміли всю ситуацію, плюс відсутність, скажімо так, отрути такої у вигляді, як російські засоби масової інформації, вони і якби підштовхнули місцеве населення до більш такого критичного мислення. Розуміння того, що так це їхня країна розпочала війну і тепер вони пожинають те, що посіяли самі", - зазначив військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ завдала удару КАБами по інтернату у Суджі, де ховалися цивільні росіяни.

Крім того, ми раніше інформували, що жителька Курщини розповіла, як не вірила, що на вулицях ЗСУ, а не росіяни.

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