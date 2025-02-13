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Жителі Курської області тікають до України після бомбардувань власної армії

Жителі Курської області тікають до України після бомбардувань власної армії

Після удару по інтернату в Суджі росіяни евакуювалися в Україну / Фото: ТСН.ua

За даними ЗМІ, колона рухалася небезпечними дорогами з вимкненими фарами, щоб уникнути можливих російських обстрілів.

Понад 100 мешканців Курської області (РФ) евакуювалися в Україну після того, як 1 лютого російські війська завдали удару керованою авіабомбою по інтернату в Суджі.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Серед евакуйованих є тяжко поранені, яких доставили у лікарні Сумської області. Більшість людей, серед яких пенсіонери, переправили через кордон у ніч на 2 лютого цивільними та військовими автомобілями.

На території України мешканців Курської області зустріли представники Червоного Хреста, які перемістили їх у карети швидкої допомоги та фургони для подальшої евакуації у лікарні й тимчасові притулки.

Протягом наступних днів в Україну прибуло ще кілька громадян РФ, які постраждали від нічних атак російської армії.

За даними The Washington Post, після початку української військової операції у Курській області там залишаються жити лише кілька тисяч людей. Київ і Москва не змогли домовитися про створення гуманітарного коридору, однак Україна досягла угоди з РФ щодо транзиту евакуйованих через Білорусь назад у Росію.

Нагадаємо, українські Збройні сили нещодавно просунулися поблизу Курській області на південний схід від Суджі.

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