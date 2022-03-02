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Жителі Мелітополя виганяють російських окупантів і шлють за курсом корабля РФ (відео)

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Жителі Мелітополя виганяють російських окупантів і шлють за курсом корабля РФ (відео)

скриншот з відео

У місті тривають бої, окупанти відкрили вогонь по цивільних і поранили щонайменше одну людину.

Кілька тисяч людей вийшли 2 березня на вулиці Мелітополя Запорізької області, щоб зупинити захоплення міста російськими окупантами. Ворог у відповідь здійснює постріли, щоб залякати людей, і на одному з відеозаписів видно, як падає поранений чоловік.

Відео подій у Мелітополі поширюють місцеві жителі.

Зокрема, стрім з акції в місті вела лікарка інфекційної лікарні Надія Дребот. На опублікованих кадрах чутно, що чоловіки, жінки та навіть діти з українськими прапорами вигукували: "Україна понад усе", а також співали національний гімн.

"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували. Ми ­– без зброї. У нас немає зв'язку, не їздить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей", ­– розповіла лікарка. 

Мелітополь сьогодні 02.03.2022 року. P. S. Дякую всім за Співпричастя!

Опубліковано Nadiia Drebot Середа, 2 березня 2022 р.

Спротив. Мелітополь 02.03.2022 року. Продовження.

Опубліковано Nadiia Drebot Середа, 2 березня 2022 р.

Мелітополь не здається

Опубліковано Анастасією Комарою Середа, 2 березня 2022 р.

Мелітополь , наші люди нічого не бояться ✊️

Опубліковано Olena Kharendzyuk Середа, 2 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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