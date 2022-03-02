Жителі Мелітополя виганяють російських окупантів і шлють за курсом корабля РФ (відео)

У місті тривають бої, окупанти відкрили вогонь по цивільних і поранили щонайменше одну людину.

Кілька тисяч людей вийшли 2 березня на вулиці Мелітополя Запорізької області, щоб зупинити захоплення міста російськими окупантами. Ворог у відповідь здійснює постріли, щоб залякати людей, і на одному з відеозаписів видно, як падає поранений чоловік.

Відео подій у Мелітополі поширюють місцеві жителі.

Зокрема, стрім з акції в місті вела лікарка інфекційної лікарні Надія Дребот. На опублікованих кадрах чутно, що чоловіки, жінки та навіть діти з українськими прапорами вигукували: "Україна понад усе", а також співали національний гімн.

"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували. Ми ­– без зброї. У нас немає зв'язку, не їздить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей", ­– розповіла лікарка.