Жителі російського Воронежа отримали платіжки з рекомендаціями, як поводитися під час обстрілу (фото)

Мешканці російського міста Воронежа отримали квитанції для оплати комунальних послуг із інструкціями, як потрібно поводитися у разі обстрілу.

Відповідне фото, яке поширили в соцмережах, опублікував Telegram-канал "Подъем”.

У пресслужбі мерії виданню повідомили, що нічого незвичайного в цьому розсиланні немає, просто в такий спосіб було вирішено донести "важливу та корисну для людей інформацію". Мовляв, раніше у такий самий спосіб населення інформували про COVID-19.

Фото: із соцмереж

“Це не нова інформація, і вона не лише по нашому місту, а й по інших містах. Вона йшла лінією МНС. Це типова інструкція. Вона одноразово виходила. На звороті квитанції дуже часто друкується важлива та потрібна інформація для городян”, - пояснили представники місцевої влади.

За словами речника мерії, схожі плакати з рекомендаціями, як діяти під час обстрілів, розміщувалися також у під'їздах житлових будинків та в громадських місцях.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у російському Воронежі учнів другого класу змушували писати листи військовим, які приймають участь в "спеціальній операції" проти "фашистів" в Україні.

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