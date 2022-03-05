Жителі селища в Луганській області намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по цивільних

Жителі селища в Луганській області намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по цивільних

Ми захищаємося від справжніх звірів, заявив голова області.

В селищі Новопсков Луганської області троє мирних людей постраждали під час спроби зупинити російських окупантів, які відкрили вогонь по мирному населенню.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай 5 березня.

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"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів!

Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно не має здорового глузду і жалю. Бережіть себе!" – йдеться у повідомленні.