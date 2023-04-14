Жителі трьох прифронтових міст чули серію вибухів: де саме

Офіційних коментарів влади та органів місцевого самоврядування поки не було.

Жителі трьох прифронтових міст на Донеччині чули серію вибухів вдень14 квітня.

Про це поінформувало "Суспільне".

"Жителі Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки чули серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські окупанти обстріляли Бахмут фосфорними запалювальними снарядами, які заборонені Женевською конвенцією.

Зауважимо, що ЗСУ досі утримують Бахмут і це підтверджують американські аналітики.

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