Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жителі трьох прифронтових міст чули серію вибухів: де саме

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
707
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жителі трьох прифронтових міст чули серію вибухів: де саме

Фото ілюстративне

Офіційних коментарів влади та органів місцевого самоврядування поки не було.

Жителі трьох прифронтових міст на Донеччині чули серію вибухів вдень14 квітня.

Про це поінформувало "Суспільне".

"Жителі Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки чули серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські окупанти обстріляли Бахмут фосфорними запалювальними снарядами, які заборонені Женевською конвенцією. 

Зауважимо, що ЗСУ досі утримують Бахмут і це підтверджують американські аналітики.

Інсайди з Бахмута: свіже "м'ясо" йде вперед - рашисти знищують кожен будинок

Інсайди з Бахмута: свіже "м'ясо" йде вперед - рашисти знищують кожен будинок

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
707
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація