Жителі звільненої Кутузівки на Харківщині зі сльозами на очах зустрічали українських захисників (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото з Кутузівки, яку нещодавно звільнили від російських окупантів.
Селище Кутузівка на Харківщині більше двох місяців було окуповано росіянами. Зараз місцеві жителі потроху починають оговтуватися і повертатися до мирного життя.
Про це Синєгубов повідомив у соцмережах.
"Розбите та розграбоване (селище. Ред.). Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах. Без світла, газу і запасів продуктів. Але не зламалися і вистояли! Сьогодні (30 квітня. - Ред.) зі сльозами зустрічали наших захисників", - зазначив голова ОВА
Синєгубов запевнив, що місцеві мешканці отримують всю необхідну допомогу, а охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця.
Нагадаємо, що бійці спецпідрозділу KRAKEN, створеного ветеранами "Азову" звільнили від окупантів населений пункт Руська Лозова під Харковом.
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