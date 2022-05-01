Жителі звільненої Кутузівки на Харківщині зі сльозами на очах зустрічали українських захисників (фото)

Жителі звільненої Кутузівки на Харківщині зі сльозами на очах зустрічали українських захисників (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото з Кутузівки, яку нещодавно звільнили від російських окупантів.

Селище Кутузівка на Харківщині більше двох місяців було окуповано росіянами. Зараз місцеві жителі потроху починають оговтуватися і повертатися до мирного життя.

Про це Синєгубов повідомив у соцмережах.

"Розбите та розграбоване (селище. Ред.). Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах. Без світла, газу і запасів продуктів. Але не зламалися і вистояли! Сьогодні (30 квітня. - Ред.) зі сльозами зустрічали наших захисників", - зазначив голова ОВА

Синєгубов запевнив, що місцеві мешканці отримують всю необхідну допомогу, а охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця.