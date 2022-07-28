Жителів Енергодара закликали не виходити ввечері з дому: окупанти готують провокацію

У ніч проти 29 липня в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські війська готують провокацію. Влада закликала місцевих жителів не виходити ввечері з дому.

Так, у напрямку Енергодара окупанти розгорнули свої реактивні системи залпового вогню.

Про це мер міста Дмитро Орлов повідомив у Мережі.

"Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією, рашисти розгорнули біля сіл Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗВ у бік міста", – йдеться в інформації від міського голови.

"Усім жителям м. Енергодар – будьте сьогодні обережні та залишайтесь у домівках з 22:00 до (завершення – ред.) комендантської години", – закликав Орлов.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка закликала жителів Енергодара надати координати російських військ та їхніх колаборантів.

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