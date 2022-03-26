Жителів Криму мобілізують на війну, чоловіки намагаються залишити півострів – представництво президента

Чоловікам призовного віку доводиться прямувати через РФ до третіх країн.

В окупованому Росією Криму відбувається мобілізація для участі у війні. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через РФ.

Про це повідомили у Представництві президента України в АР Крим 26 березня.

"Представництву надходить інформація, що чоловікам у Криму активно надходять повістки та громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв’язку із цим, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що вартість авіасполучення через територію Росії є досить дорогою і варіантів виїзду не так багато у зв’язку із санкціями. Тож чоловіки виїжджають автомобілями через територію РФ до третіх країн.

Окрім того, окупаційні адміністрації Криму готуються до проведення чергової призовної кампанії, яка вже традиційно має стартувати у квітні. Поява відповідного указу президента РФ Володимира Путіна очікується наприкінці березня.

Нагадаємо, на вільній територій України поліція вручає повістки до військкоматів чоловікам призовного віку, які порушили комендатську годину та є грубими порушниками правил дорожнього руху.