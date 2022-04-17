Жителів Луганщини просять евакуюватися: звідки можна виїхати 17 квітня

Евакуація відбудеться з шести населених пунктів Луганщини.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада, Попасна – з населених пунктів організовано евакуюють 17 квітня, у неділю", – написав він.
Гайдай також наголосив, що в суботу, окупанти зірвали евакуацію, обстрілявши центр Лисичанська під час "режиму тиші".
"Звичайно, їм вигідно, щоб люди залишилися і страждали від "російського світу". З окупованої частини Рубіжного та інших міст вони вивозять українців до віддалених регіонів Росії – там потрібна дешева робоча сила, тим більше без документів та прав людини", – додав він.
Він наголосив, що ЗСУ впевнено тримають оборону. "Але не ставайте потенційними заручниками росіян. Бережіть себе – безкоштовні автобуси чекають на вас", - підкрнслив Гайдай.
Місця збору для евакуації у неділю, 17 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу окупантами Сєвєродонецька загорілися чотири будинки.
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