Жителів Луганщини просять евакуюватися: звідки можна виїхати 17 квітня

Евакуація відбудеться з шести населених пунктів Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада, Попасна – з населених пунктів організовано евакуюють 17 квітня, у неділю", – написав він.

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Гайдай також наголосив, що в суботу, окупанти зірвали евакуацію, обстрілявши центр Лисичанська під час "режиму тиші".

"Звичайно, їм вигідно, щоб люди залишилися і страждали від "російського світу". З окупованої частини Рубіжного та інших міст вони вивозять українців до віддалених регіонів Росії – там потрібна дешева робоча сила, тим більше без документів та прав людини", – додав він.

Він наголосив, що ЗСУ впевнено тримають оборону. "Але не ставайте потенційними заручниками росіян. Бережіть себе – безкоштовні автобуси чекають на вас", - підкрнслив Гайдай.

Місця збору для евакуації у неділю, 17 квітня:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу окупантами Сєвєродонецька загорілися чотири будинки.

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