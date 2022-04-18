Жителів Луганщини просять евакуюватися: звідки можна виїхати 18 квітня

Евакуація відбудеться з шести населених пунктів Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.

Про це він повідомив у Telegram.

"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати", - наголосив він.

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18 квітня евакуацію проводитимуть із Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька, Лисичанська. В цих населених пунктах у разі припинення вогню, будуть відкриті "гуманітарні коридори".

"Евакуюватимемо в будь-якому випадку. Куди зможемо дістатись – заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. На сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця. Якщо раніше частина мешканців Луганщини почувалася більш-менш спокійно у деяких районах Лисичанська та Сєвєродонецька, то зараз ситуація загострилась. Російські снаряди «накривають» повсюди. Евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати. Не тягніть до останнього, коли не залишиться жодного безпечного виїзду з області", - повідомив Гайдай.

Місця збору для евакуації у понеділок, 18 квітня:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, окупанти обстріляли місто Кремінна у Луганській області. В результаті поцілено спорткомплекс "Олімп", який нещодавно вдбудували у межах президентської програми "Велике будівництво".

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