Жителів Луганщини просять евакуюватися: звідки можна виїхати 18 квітня

Евакуація відбудеться з шести населених пунктів Луганщини.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.
Про це він повідомив у Telegram.
"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати", - наголосив він.
18 квітня евакуацію проводитимуть із Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька, Лисичанська. В цих населених пунктах у разі припинення вогню, будуть відкриті "гуманітарні коридори".
"Евакуюватимемо в будь-якому випадку. Куди зможемо дістатись – заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. На сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця. Якщо раніше частина мешканців Луганщини почувалася більш-менш спокійно у деяких районах Лисичанська та Сєвєродонецька, то зараз ситуація загострилась. Російські снаряди «накривають» повсюди. Евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати. Не тягніть до останнього, коли не залишиться жодного безпечного виїзду з області", - повідомив Гайдай.
Місця збору для евакуації у понеділок, 18 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Нагадаємо, окупанти обстріляли місто Кремінна у Луганській області. В результаті поцілено спорткомплекс "Олімп", який нещодавно вдбудували у межах президентської програми "Велике будівництво".
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