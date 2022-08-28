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Жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі

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Жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі

Ілюстрація / Фото: УНІАН

Жителів Зеленодольська Дніпропетровської області, яку регулярно бомблять росіяни, закликали залишити свої дачі.

Радять виїхати з дачного кооперативу "Отдих".

Про це заявив голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий у Facebook.

"Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли перебувати на дачному кооперативі «Отдих» - зателефонуйте їм і дізнайтесь, чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія дев'ять разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині.

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