Жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі

Жителів Зеленодольська Дніпропетровської області, яку регулярно бомблять росіяни, закликали залишити свої дачі.
Радять виїхати з дачного кооперативу "Отдих".
Про це заявив голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий у Facebook.
"Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли перебувати на дачному кооперативі «Отдих» - зателефонуйте їм і дізнайтесь, чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія дев'ять разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині.
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