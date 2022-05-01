Жителів північних та східних районів Харкова просять не виходити з укриття протягом дня - ОВА

Харків'ян закликають не покидати укриття протягом 1 травня.
У зв’язку з інтенсивними обстрілами, жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, закликають без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - наголосив він.
Нагадаємо, жителі звільненої Кутузівки на Харківщині зі сльозами на очах зустрічали українських захисників.
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