Жителів північних та східних районів Харкова просять не виходити з укриття протягом дня - ОВА

Харків'ян закликають не покидати укриття протягом 1 травня.

У зв’язку з інтенсивними обстрілами, жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, закликають без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - наголосив він.

Нагадаємо, жителі звільненої Кутузівки на Харківщині зі сльозами на очах зустрічали українських захисників.

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