Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися: що сталося

Голова Херсонської ОВА закликав людей звертатися на “гарячу лінію” і поставитися до попередження максимально серйозно.

Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах", - зазначає він.

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Янушевич повідомив, що також "підлі вороги" перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

"Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти", - зазначив він та закликав людей звертатися на "гарячу лінію" і поставитися до цього максимально серйозно.

Голова Херсонської ОВА повідомив також, що Херсон вже з мобільним зв‘язком.

"В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", - написав він.

Нагадаємо, Янушевич також закликав містян не збиратися у людних місцях через ворожі міни, які окупанти залишили після себе.

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