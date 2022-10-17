Жителька Херсонщини розповіла, як окупанти розстріляли з автомата її малолітнього онука

Батька вбитої дитини зі зброєю біля скроні возили селом, аби змусити мовчати про злочин.

Жителька деокупованої Новоолександрівки Херсонської області розповіла, що російські окупанти розстріляли з автомата її малолітнього внука, коли він йшов вулицею зі своїм батьком.

Відео жахливої історії звірст росіян опублікував у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Автоматна черга – у спину дитині... Так вчинили окупанти з онуком жительки Новоолександрівки... Батька вбитої дитини зі зброєю біля скроні возили селом, аби змусити мовчати про звірства росіян”, - написав Янушевич.

Жінка розповіла, що її внука Михайла окупанти розстріляли 16 квітня. Він йшов з батьком за гуманітарною допомогою.

Росіяни сказали місцевим, що на місці злочину була "вогнева точка" і нібито відбулася перестрілка з українським снайпером. Вину за звірство загарбники теж намагалися перекласти на "українського снайпера", але жителі Новоолександрівки добре розуміли, що вбивство - справа рук кривавих окупантів. Тіло хлопчика не хотіли спочатку віддавати і повезли до окупованої Каховки.

Воєнні злочини окупантів

Після деокупації кожного населеного пункту місцеві жителі розповідають жахливі історії про звірства окупантів та їхні воєнні злочини.

Так, під час окупації Харківщини окупанти розстріляли чотирьох людей у погребі. У деокупованих Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл: серед них — однорічного немовляти.

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