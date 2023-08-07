Жителька Миколаївщини збирала дані для РФ для ракетного удару під час візиту Зеленського (фото)

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала російську інформаторку, жительку Очакова, яка збирала розвідувальні дані, аби Росія завдала повітряного удару по Миколаївщині під час візиту Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб рф, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит. Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту очільника держави на території області", - сказано у повідомленні.

Однак співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність зрадниці і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії поплічниці РФ, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.

"Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. Співробітники СБУ затримали поплічницю рф "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам", - зазначає українська спецслужба.

СБУ затримала жительку Миколаївщини, яка готувала ракетний удар під час візиту Зеленського / Фото: СБУ

СБУ затримала жительку Миколаївщини, яка готувала ракетний удар під час візиту Зеленського / Фото: СБУ

СБУ затримала жительку Миколаївщини, яка готувала ракетний удар під час візиту Зеленського / Фото: СБУ

СБУ затримала жительку Миколаївщини, яка готувала ракетний удар під час візиту Зеленського / Фото: СБУ

СБУ затримала жительку Миколаївщини, яка готувала ракетний удар під час візиту Зеленського / Фото: СБУ

Як встановили СБУ, зловмисницею виявилась колишнья продавчиня у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Крім цього, вона намагалася вночі отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її дій проти держави.

Нагадаємо, за даними СБУ, Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у війну проти України.

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