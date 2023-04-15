Жителям окупованих територій України росіяни також надсилатимуть електронні повістки – Федоров

За останні два тижні з Мелітополя виїхали дві тисячі людей.

Закон РФ про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає запровадження електронних повісток, може торкнутися і мешканців тимчасово окупованих територій України. Зокрема, на Запоріжжі окупанти вже можуть роздавати електронні повістки, проводячи мобілізаційні заходи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Якщо раніше мобілізація була прихована і мешканці могли її уникнути, не виходячи з будинку, то тепер вона точно розпочалася", - сказав він.

За словами Федорова, першочергово мобілізація торкнеться тих українців, котрі отримали російські паспорти та у такий спосіб потрапили до електронного реєстру РФ. Водночас це не означає, що для інших мелітопольців загроза відсутня.

"В законі написано, що між собою органи будуть обмінюватися реєстрами. Наприклад, якщо наші мешканці звернулися до лікарні в місті Мелітополь і потрапили до реєстру, то одразу ж вони потрапляють і до реєстру тих, хто потенційно може отримати повістку", - пояснив мер.

Під мобілізацію РФ також можуть потрапити ті особи, які отримували матеріальну допомогу від окупаційної влади.ґ

Тож Іван Федоров закликав людей, по можливості, виїжджати з окупованих Росією територій.

Нагадаємо, Держдума РФ 11 квітня ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, відповідно до якогочоловікам надсилатимуть електронні повістки та заборонять виїзд за кордон.

Президент РФ Володимир Путін 14 квітня підписав закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає запровадження електронних повісток. Відповідно до нового закону, повістки можуть надсилатися громадянам Росії у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

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