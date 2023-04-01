Жителям Ростова не до сміху: 1 квітня пролунав потужний вибух у небі над містом (відео)

Схожу ситуацію минулого разу місцевий губернатор пояснив прольотом над Ростовом літака у надзвуковому режимі.

Увечері в суботу, 1 квітня, з різних районів російського міста Ростова-на-Дону і навіть сусіднього Новочеркаська надходили повідомлення від людей, яких налякав звук схожий на потужний вибух у небі. Ударну хвилю відчули мешканців деяких будинків, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи з записів із кількох камер спостереження вибух пролунав о 21:18.

Вибух чули мешканці північної частини обласного центру Росії, а також в таких населених пунктах як Шахти, Чалтир, Новошахтинськ та Новочеркаськ.

Схожу ситуацію 29 березня місцевий губернатор Василь Голубєв пояснив прольотом над Ростовом літака у надзвуковому режимі.

Поки що офіційних коментарів з приводу інциденту не оприлюднюють.

Нагадаємо, минулої суботи, 25 березня, жителі Ростовської області Росії двічі за добу були налякані звуками, схожими на вибухи. Про “бавовну” у соцмережах писали, зокрема, очевидці в Азові, Чалтирі, частині Ростова та ще кількох населених пунктах.

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