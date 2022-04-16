Жителям загрожує голодна смерть, їжа закінчується: яка ситуація в Маріуполі зранку 16 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 15 квітня.

"Подальша доля наразі невідома": у Маріуполі від 5 до 10% чоловіків окупанти вивозять до "ДНР"

Процедура фільтрації у Маріуполі набрала максимальних обертів. У фільтраційних таборах 100% чоловіків після допитів і знущань розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріуполі закінчуються запаси їжі та води, жителям оточених окупантами міст загрожує голодна смерть - ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених російськими окупантами українських міст та зон бойових дій, насамперед Маріуполя, оскільки їм може загрожувати голодна смерть.

"Зачистка неблагонадійних": росіяни проводять в Маріуполі "перепис населення"

У Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За попередніми даними, російські загарбники видавали перепустки, щоб забезпечити контроль за видаванням гуманітарної допомоги. Насправді, вони робили перепис, щоб позначити "своїх".

Бойові дії у Маріуполі набирають люті, окупанти готуються до штурму "Азовсталі"

У Маріуполі посилюються бойові дії, російські окупанти готуються до штурму "Азовсталі" та порту.

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"Бойові дій набирають люті. Окупанти кидають все на штурм міста. Поява бомбардувальників ТУ говорить про наміри штурму "Азовсталі" та порту після використання авіабомб великої потужності на зразок ФАБ-3000 та інших. Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення", - наголосив радник мера Маріуполя.

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Зеленський провів нараду з силовиками для порятунку “наших людей” в Маріуполі

У п’ятницю, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави, на якій обговорювалася ситуація в Маріуполі.

Арестович прокоментував відео прогулянок окупантів Маріуполем у пропагандистських ЗМІ Росії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував те, що у пропагандистських ЗМІ Росії показують, як окупанти гуляють вулицями Маріуполя. Так, в інтерв'ю російському адвокату та правозахиснику Марку Фейгіну політик зазначив, що місто, де досі точаться запеклі бої, поділено на 4 райони. Оскільки окупанти захопили чималу територію, то можуть спокійно знімати постановочні відео.

У Маріуполі окупанти постійно прибирають тіла загиблих городян з вулиць, подвір’їв, братських могил

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Третій день поспіль з міста не випускають (цивільних людей – ред.) навіть на приватних автівках. Вони (окупанти – ред.) постійно працюють у місті над тим, що прибирають тіла загиблих маріупольців. Дуже чітко розуміючи, що їм відповідати за ці злочини", - сказав Кириленко.

Російські окупанти реінкарнували ГУЛАГ та Освенцим у Маріуполі - міськрада

"Путін, вірний послідовник Гітлера та Сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематорії, гетто, а тепер ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті саме зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

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Окупанти вперше обстріляли Маріуполь дальніми бомбардувальниками Ту-22М3

Уперше від початку повномасштабного нападу РФ окупанти завдали бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Повітряний удар відбувся по місту Маріуполь. Про це сказав речник МОУ полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Ворог продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на сході України, встановленні контролю над територіями Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного коридору з окупованим Кримом", - сказав він.

Як люди вижили під час бомбардування драматичного театру у Маріуполі

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