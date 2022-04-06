Житло стало схожим на хлів для худоби: як росіяни мешкали в окупованому селі на Житомирщині (фото)

В одному з сіл російська армія знищила церкву, якій 160 років.

Збройні сили повністю звільнили Житомирську область від російських окупантів, але ті залишили після себе пошкоджені та обкрадені будинки, розграбовані магазини, зруйновані дороги, мости та навіть церква.

Який вигляд має "русскій мір" після звільнення російських загарбників, показала пресслужба Національної поліції Житомирської області.

Чи не найбільше постраждала північ регіону, зокрема село В'язівці у Народницькій громаді. Цей населений пункт у перші ж дні війни потрапив під обстріл армії Російської Федерації. Тоді пошкодило житлові будинки та місцеву церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Храм цього року мав би відсвяткувати 160-річчя заснування. Натомість окупанти пошкодили цю пам'ятку архітектури, яка нині має пошкоджений дах, стіни та купол. Уціліла лише дзвіниця.

Постраждали від атак роісян і приватні помешкання мирних людей. "Хвилею мене збило з ніг і відкинуло через дві кімнати - аж у сіни. Сильно поруйнувало дах та вікна, посікло стіни. Зараз підлатали трохи покрівлю, але все одно підтікає", – розказує місцева жителька пані Олена. Її будинок розташований за 250 метрів від епіцентру одного з вибухів.

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Не менше потерпіло від російської армії і окуповане ворогом село Грезля. Люди розказують: коли загарбники увійшли до населеного пунку, то у ньому залишилось трохи більше півтора десятка мешканців. Переважно це були літні люди, яким кудись переїжджати бути складно.

На одній з сільських вулиць пошкоджені чи не усі будинки. В оселях виламані двері чи вибиті вікна. В одній з хат, де окупанти тимчасово мешкали, повний безлад. Житло стало більше схоже на хлів, де тримають худобу. Селяни розказують, що дехто з окупантів проживав у стічній трубі під дорогою, принісши туди матраци та ковдри, вкрадені з чужих осель.

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Національна поліція України

Нині у селах працюють саперні групи, адже вороз залишив після себе вибухонебезпечні предмети та залишки боєприпасів. Фахівці перевіряютьбезпечність доріг та шляхопроводів. Збільшили у населених пунктах і кількість патрулів поліції.

Як повідомлялося, російські окупанти, тікаючи з сіл Житомирської області, знищили авіаударом та підірвали два мости у Народицькій громаді. Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.

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