Житомир оговтується від обстрілів: містяни вчаться палити ворожу техніку

Обстріли на Житомирщині почастішали, кажуть місцеві.

Після обстрілів житлових кварталів у Житомирі росіяни не зупинилися і поцілили сьогодні в ліцей, в якому в мирний час навчається півтори тисячі дітей.

Про це йдеться в ТСН.

Саме в цій школі було укриття, де ховалися від обстрілів жителі навколишніх будинків. Цього разу повітряна тривога пролунала і не встигли люди забігти до будівлі, як пролунав вибух. В школі в цей час були лише вчителі, 7 людей, на щастя всі живі.

Снаряд влучив прямісінько у центр будівлі, від приміщення залишися руїни. Почувши про вибух у ліцеї, де вчилося 1,5 тисячі учнів, до нього почали сходитися батьки і діти. Не можуть повірити своїм очам.

Обстріли на Житомирщині почастішали, кажуть місцеві. В місті ще навіть не встигли прибрати уламки від будинків, які постраждали напередодні. Тоді з-під завалів вдалося врятувати 12 людей.

Разом з рятувальниками розбирають завали волонтери з усього міста. Перериваються лише на сирену. А поки з землі не атакують - містяни роблять коктейлі молотова та вчаться підпалювати російські танки.