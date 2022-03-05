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Житомир оговтується від обстрілів: містяни вчаться палити ворожу техніку

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Житомир оговтується від обстрілів: містяни вчаться палити ворожу техніку

УНІАН

Обстріли на Житомирщині почастішали, кажуть місцеві.

Після обстрілів житлових кварталів у Житомирі росіяни не зупинилися і поцілили сьогодні в ліцей, в якому в мирний час навчається півтори тисячі дітей.

Про це йдеться в ТСН.

Саме в цій школі було укриття, де ховалися від обстрілів жителі навколишніх будинків. Цього разу повітряна тривога пролунала і не встигли люди забігти до будівлі, як пролунав вибух. В школі в цей час були лише вчителі, 7 людей, на щастя всі живі.

Снаряд влучив прямісінько у центр будівлі, від приміщення залишися руїни. Почувши про вибух у ліцеї, де вчилося 1,5 тисячі учнів, до нього почали сходитися батьки і діти. Не можуть повірити своїм очам.

Обстріли на Житомирщині почастішали, кажуть місцеві. В місті ще навіть не встигли прибрати уламки від будинків, які постраждали напередодні. Тоді з-під завалів вдалося врятувати 12 людей.

Разом з рятувальниками розбирають завали волонтери з усього міста.  Перериваються лише на сирену. А поки з землі не атакують - містяни роблять коктейлі молотова та вчаться  підпалювати російські танки.

Росіяни зруйнували ліцей у Житомирі

Росіяни зруйнували ліцей у Житомирі

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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