Житомирські десантники знищили бронетранспортер російських окупантів: відео

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків.

Житомирські десантники знищили багатоцільовий бронетранспортер російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія з мінометів обстріляла українських захисників на Сумщині та Чернігівщині.

А під час ворожого наступу на Бахмутському напрямку ЗСУ завдали окупантам втрат.

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