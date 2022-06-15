Житомирські десантники знищили бронетранспортер російських окупантів: відео

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків.
Житомирські десантники знищили багатоцільовий бронетранспортер російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія з мінометів обстріляла українських захисників на Сумщині та Чернігівщині.
А під час ворожого наступу на Бахмутському напрямку ЗСУ завдали окупантам втрат.
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