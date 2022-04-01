Житомирську трасу ворог заполонив розстріляними машинами і тілами людей, які намагались втекти

В селі Мила спалені автівки просто на дорозі, понівечені відбійники, поламані дерева і людські тіла.

Житомирський траса під контролем збройних сил України. Велике вороже угруповання, яке намагалося вести наступ на Київ з заходу відступило, залишивши після себе десятки одиниць спаленої техніки та десятки тіл мирних жителів, яких вони розстріляли просто на трасі в автомобілях.

Про це йдеться в ТСН.

Стоянка, Капітанівка повні розбитих багатоповерхівок, супермаркетів. В селі Мила спалені автівки просто на дорозі, понівечені відбійники, поламані дерева і людські тіла.

На Житомирській трасі дуже тихо, тут багато мертвих людей, які намагалися втекти від війни, але їм це зробити не вдалося. Деякі люди, очевидно ще встигали вийти з автомобіля, їхні тіла лежать поряд, інші залишилися у салонах. На узбіччі видніється гірка, придивляємося – тіла людей лежать один на одному.

Розвідники з роти "Бугатті" обстежують територію, перевіряють, чи, бува, ворог не залишив мін, розтяжок. Показують гори стріляних гільз, очевидно звідси рашисти і розстрілювали цивільні авто на трасі.

Поряд спалений ворожий танк. "Тут вони базувалися, жили деякий час, купа снарядів, танк – бачили, що вони вирили навіть нірку під танком, мабуть танкісти там жили деякий час, ховалися", - каже військовий.

"Поряд вкрадені з сусідньої автозаправки стільці, продукти. «Харчі з заправки, яку вони розтащили, також їхні сухпаї, бліндажі", - кажуть бійці.

По трасі в бік Житомира тероборона. Хлопці лише закінчили прочісувати ліс, відпочивають. Кажуть, ворог і справді від траси відійшов.

Російські загарбники відступили від Житомирської траси й лишили після себе хаос

«Вони, певно, зрозуміли, що кільце закривається і стало їм трошки страшно. Так як воювати вони з нами не можуть, не вміють і бояться, а тільки з мирним населенням і зрозуміли, що ЗСУ їх з усіх сторін наближатися, вони зрозуміло, що діло пахне керосином і краще живим з позором, чим мертвим не в себе вдома», - розповідає боєць.

Українські бійці показують трофеї, тепер у них є протитанкова зброя. А ще документи окупантів - вони так тікали, що губили їх просто у лісі.

Бійці продовжують виносити з лісу десятки ящиків з набоями, які кинули окупанти. Ворога від траси відігнали, але проїхати по ній з Києва до Житомира ще не можна, на дорозі лежать міни, а головне, спочатку тут мають попрацювати судмедексперти та слідчі. Аби зафіксувати кожну смерть і кожний злочин на Житомирській трасі.

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