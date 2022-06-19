Життя на колесах: ірпінці оселилися у будинках-вагонах, які кілька діб тестив на собі очільник "Укрзалізниці"

Життя на колесах: ірпінці оселилися у будинках-вагонах, які кілька діб тестив на собі очільник "Укрзалізниці"

Понад тисячі пошкоджених або зруйнованих будинків та квартир - місто Ірпінь, що на Київщині, одне з тих, які постраждали від російського наступу на столицю, тому тут облаштовують місця для тимчасового проживання.

Мешканців, чиї квартири рознесли снаряди, зараз поселяють зокрема до залізничного містечка, люди житимуть у вагонах потягів, йдеться в ТСН.

«Знесло балкон, стіну, шафу , знесло несущі стіни, і будинок треба укріплювати. Це краще ніж на вулиці. І тут дуже гарно, на вулиці альтанка, і для дітей є, де погратися», - розповідає Марія про свій дім і новий притулок.

До того ж, каже: територія закрита, під охороною, і з відеоспостереженням. Передбачений Інтернет, електропостачання, водовідведення, кондиціонери і кухня з триразовим і безкоштовним харчуванням. «Далі там, метрів 50, у нас хімчистка і пральня. А тут додатково ще є пральна машина. І ще є душові, 10 кабінок», - розповідають нові мешканці містечка.

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Для цього окремий вагон, як і для ресторану. І 5 окремих для проживання. «Ми зробили містечко для тимчасового проживання людей, але в якому не соромно буде жити й самим», - каже очільник «Укрзалізниці», який і сам прожив тут дві доби, аби зрозуміти чого бракує або, що можна покращити.

Це спільний проєкт «Укрзалізниці» та міста Ірпінь, який розрахований на 100 людей. Це тільки одне із рішень щодо тимчасового розселення містян. Окрім "залізного", вже є наметове містечко, модульні будиночки, розміщення у санаторії. «Ведемо перемовини ще з одним санаторієм, щоб там ми могли розміститися. З Китаєм говоримо, аби отримати ще одне модульне містечко», - розповідає мер Ірпеня.

Заявок на житло нині десь 400 людей, а розмістити вже можуть 500. Та головне, триває робота із пошуку коштів для відбудови помешкань. Зокрема великими бізнес-компаніями та містами побратимами. «Вони витрачають кошти на проживання наших мешканців, ірпінців, у Європі. Але це ж не йде вирішення, будинки ж не відновлюються, а коли вони ці кошти вкладають у відновлення будинку, то тоді, звичайно, і мешканці повернуться, і в них уже не буде зайвих, інших витрат», - переконує Олександр Маркушин.

Цей досвід намагаються тут передати і Чернігівщині, до Ірпеня приїхав очільник області. Потреба у розселенні та відбудові там у двічі більша, зруйновано близько 5 тисяч будівель. «Отакі приклади , вони наочні, і ми бачимо, як в невеликому просторі зробити комфортні, зручні умови для тимчасового проживання постраждалих осіб», - зазначає голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Перші модульні містечка на Чернігівщині саме зводяться. І плани є амбітні - до холодів такими забезпечити усіх хто потребує, а постраждалих близько 10 тисяч. Можливо на Чернігівщині також з'явиться таке "Залізне містечко", про це уже говорять але поки ще не стверджують.

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