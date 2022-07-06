"Життя на рівні печерних людей": голова ВЦА описав реалії в окупованому Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку жителів деяких кварталів депортували на окуповані території. Відновити водо- і теплопостачання в місті неможливо без повернення української влади.

Працівникам комунальних підприємств Сєвєродонецька, яки евакуювалися, почали надходити погрози від окупантів.

Про це розповів керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк 6 квітня.

"На сьогодні окупаційною владою, комендантом та іншими людьми, які називають себе різними посадами, робляться спроби відновлення торгівлі на ринку, відновлення роботи управління освіти. Постійні якісь оголошення намагаються зробити щодо дітей, яких хочуть зібрати на 1 вересня до школи. Намагаються відтворити комунальні підприємства, запустити їхню роботу. Все це виглядає достатньо сумбурно", – розповів Стрюк.

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За його словами, матеріальну базу ЖКГ окупанти зруйнували і шукають спеціалістів для відновлення, проте їх уСєвєродонецьку майже не залишилося.

"На жаль, у найближчі місяці життя в місті тих людей, які там залишились, буде на рівні печерних. Потрібно замінити електрику генераторами, відновити центральне водопостачання, центральну каналізацію. Напевно, все таки без повернення під контроль України зробити це однозначно неможливо", – наголосив голова міської ВЦА.

"Частина людей була вивезена з міста – хто добровільно, хто примусово. Деякі квартали примусово звільняли для зайняття бойових позицій. Деякі люди остаточно налякавшись, погодилися на евакуацію на окуповані території", – поінформував Стрюк.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності і сильнішою вже не буде.

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