"Життя налагодилось": окупанти Маріуполя годують школярів хлібом та "бурдою з капусти" (фото)

"Життя налагодилось": окупанти Маріуполя годують школярів хлібом та "бурдою з капусти" (фото)

У Маріуполі російські окупанти намагаються продемонструвати начебто покращення життя. Але водночас в одній зі шкіл міста дітей годують шматком хліба та "бурдою з капусти".

Учні Маріуполя розповідають, що їсти можливо лише хліб та булки.

Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Мережі.

"Показава для окупантів школа №53. Саме тут вкрали перші розумні дошки, сюди привозять всіх "великих гостей", аби показати, що "життя налагодилось", – зазначив посадовець.

Так, він описав стандартне харчування учнів цієї школи.

"Шматок хліба. Бурда з тушкованої капусти. Рідке какао та булка. Діти кажуть, що їсти можна лише булку та хліб. Проте батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом росії", – написав Андрющенко.

Він також опублікував для порівняння фото, яким було харчування у школі Маріуполя до повномасштабної війни.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, лікарі та розвідка попереджають про ймовірний спалах холери, дизентерії та інших захворювань у Маріуполі. Хвороби можуть стати причиною загибелі тисяч людей до кінця вже цього року.

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