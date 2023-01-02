"Життя переоцінене": пропагандист Соловйов закликав окупантів не боятися помирати на фронті

На думку російського "Гебельса", боятися смерті не потрібно.

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов відзначився черговим "перлом". Він закликав росіян не боятися вмирати, бо "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Про це Соловйов заявив в ефірі своєї передачі на росТБ.

"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху та початок іншого", – сказав пропагандист.

На думку російського "Гебельса", боятися смерті не потрібно, адже це всеодно невідворотно.

"Як казав хтось із класиків: "Жити потрібно заради того, за що можеш померти. Так і має бути", – додав пропагандист і запевнив, що російські окупанти на фронті нібито "чітко розуміють, за що воюють", адже у них з'явилася мрія не матеріальна, а значно "почесніша".

Зазначимо, що фразу "ми потрапимо у рай" Соловйов запозичив у свого "боса" – диктатора Путіна, який, коментуючи загрозу ядерної війни заявляв: "Ми (росіяни. – Ред.) як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть".

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов закликав збільшити в РФ термін строкової служби, аби путінський режим зміг відправляти "на м'ясо" російських юнаків.

Раніше скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні".

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