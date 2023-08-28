Життя під обстрілами: чому жителі Харківщини відмовляються від евакуації (фото)

Багато людей підписали документи про те, що вони залишаються на свій страх і ризик.

Обов’язкову евакуацію з 53 населених пунктів Куп’янського району оголосили на Харківщині. Села і містечка щодня піддаються нещадним обстрілам, однак мешканці не погоджуються виїжджати.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press з історіями людей, які не хочуть лишати рідні домівки.

Грім мінометного обстрілу відлунює вдалині, коли 5-річний Давид підходить до матері з невинним проханням: можна погратися бейсбольною битою, яку йому подарував родич.

Валерія Потоцька закочує очі і вкотре відмовляє синові. Це іграшка для великих дітей, свариться вона. Хлопчик, який навіть не здригається, коли неподалік від їхнього містечка на північному сході України з гармат лунають чергові постріли, надуває губи і рушає геть на своєму велосипеді.

5-річний Давид з велосипедом біля свого будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Інші сусідські діти граються на дитячому майданчику в Куп'янську-Вузловому, здавалося б, не помічаючи війни, що розгортається за 10 кілометрів від них. Цього місяця українська влада оголосила обов'язкову евакуацію села та трьох десятків інших населених пунктів, оскільки війна повернулася до Харківської області. Поки що більшість мешканців відмовляються виїжджати, оскільки бойові дії все ближче підступають до їхніх домівок.

“Це нормально”, — каже Потоцька про звуки зброї, які розривають монотонність їхнього повсякденного життя. Олена Канівець, подруга, що сидить поруч, киває і затягується сигаретою. “Виїхати вирішили сильні”, — каже вона.

Валерія Потоцька обіймає свого 5-річного сина Давида біля їхнього будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Директива про евакуацію від 10 серпня стосується 37 населених пунктів, які російські солдати зайняли на початку 18-місячної війни. У вересні в ході українського контрнаступу ЗСУ звільнили їх. Посилаючись на спробу Росії повернутись у цей район, Куп'янська районна військова адміністрація наказала приблизно 12 000 мешканців шукати безпеки в інших місцях.

Лише кілька сотень прислухалися до попередження. Серед тисяч тих, хто не прислухався, деякі паралізовані складним завданням переїзду. Інші кажуть, що вони зважили на труднощі переміщення і вирішили натомість витримати поновлення бойових дій. Багато хто підписав документи про те, що вони залишаються на свій страх і ризик.

Дитячі іграшки лежать у пісочниці та навколо неї біля будинку Наталії Росолової в Куп'янську-Вузловому, Україна, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Їхні причини варіюються від екзистенційних до побутових: страх зіткнутися з бідністю і самотністю в дорогих далеких містах. Небажання віддавати житло, в яке вони вклали свої заощадження, за переповнений притулок. Потреба мати більше часу, щоб прибирати на городі чи доглядати за худобою.

Місто Куп'янськ, яке також було окуповане росіянами більш ніж на півроку минулого року, зараз перебуває в стані часткової евакуації. Катаріна Честа, директорка тамтешньої школи, сказала, що планує залишатися на місці, навіть якщо наказ буде поширений на все місто, тому що вона втомилася тікати від війни.

Катаріна Честа відчиняє двері в одному з кабінетів школи в Куп'янську, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Коли Росія вторглася на схід України в 2014 році, Честа втекла з портового міста Маріуполь під обстрілами і опинилася в Куп'янську, де жили її батьки. 39-річна жінка відмовляється збирати речі і переїжджати знову.

Російська авіація часто атакує Куп'янськ і в жовтні та грудні влучила в будівлю головної школи міста, тож Честа готує онлайн-програму для нового навчального року.

“Я така, яка є”, — каже вона, сидячи у своєму кабінеті в бездоганно білій сукні з елегантною зачіскою. “Деякі люди повинні залишитися тут, щоб бути патріотами міста, щоб розвивати його, щоб вижити”.

Харківська область, яка межує з Росією, знову стала гарячою точкою в середині липня. Саме тоді російські військові почали стягувати штурмові війська, танкові підрозділи та інші ресурси в напрямку Куп'янська, сподіваючись потіснити українські війська, що воюють далі на південь, і, за словами українських військових, відвоювати територію, яку Україна відвоювала.

Чоловік сидить біля свого будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Українські військові кажуть, що їхні сили утримують росіян від просування, але на околицях Синьківки, села, яке знаходиться за 14 кілометрів від Куп'янська, точаться інтенсивні бої.

Ілюструючи небезпеку для місцевого населення, вони розповіли, що російські підрозділи обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки, полюючи на українських солдатів, які ховаються в лісах та сільськогосподарських угіддях. За даними Куп'янської військово-цивільної адміністрації, внаслідок майже постійних обстрілів гине кілька мешканців щотижня.

Наталія Росолова у своєму будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Евакуйованих мешканців розміщують у притулку в Харкові, обласному центрі та другому за величиною місті України. Волонтери Червоного Хреста кажуть, що кількість прохань про переселення різко зросла в місцях, які зазнали більш інтенсивних бомбардувань, але багато місцевих жителів все ще залишаються.

“Поки обстріли не припиняться, люди відмовляються виїжджати”, — каже волонтер Володимир Федуленко.

Для 70-річного Олександра Івановича такий момент настав, коли снаряд влучив у його будинок у селі Гришівка, розірвавши дах. У цей час він саме виривав бур'яни з ганку. “Що казати, дуже боляче залишати свій дім”, — каже Іван Іванович.

59-річна Тетяна Шапавалова сіла в евакуаційний мікроавтобус разом зі своєю сусідкою. Вона думала, що в їхній частині України буде відносно спокійно після того, як росіяни залишили більшу частину Харківської області минулого року, але артилерійський обстріл 13 серпня довів, що вона помилялася.

Людмила Єрмійчук, мешканка села Ківшарівка, попросила про евакуацію разом зі своєю 84-річною матір'ю. Її сестра вирішила залишитися. “Вони планують прибрати город, а потім, можливо, поїдуть до Харкова”, — сказала вона з бази Червоного Хреста в Куп'янську.

У селах, розташованих близько до лінії фронту, жителі сказали волонтеру Федуленку, що не хочуть залишати своїх домашніх тварин. За його словами, вони проводять більшу частину часу в підвалах під зруйнованими будинками.

“Мені доводиться говорити їм: “Ваше життя важливіше за ваших курей”, — сказав він.

У Куп'янську-Вузловому тривала війна створила атмосферу, яка поєднує в собі спокій і смертельну небезпеку. Гуркіт артилерійських пострілів зрідка порушує тихий шелест листя під пізнім літнім вітром. Муніципальні працівники старанно косять газон біля розбомблених шкільних будівель.

Мешканці, які прожили в окупації пів року, кажуть, що їхній досвід був жахливим. “Росіяни поводилися як королі”, — сказала Потоцька. Багато хто розповів, що евакуюється, якщо повернення московських військ стане неминучим, але до того часу сподівається, що українські війська їх переможуть.

Канівець, подруга Потоцької, відправила свого 12-річного сина Ярослава в 10-денний літній табір на заході України, “щоб дати йому відпочити” від обстрілів. Війна змусила його дуже швидко подорослішати, але “у нього тут є друзі, це його дім, тому я думаю, що краще залишитися”, — сказала вона. “Він не боїться”.

Олена Канівець курить сигарету біля свого будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Чотири місяці тому син Наталії Росолової, 14-річний Дмитро, благав її виїхати після ночі сильних обстрілів. “Нам потрібно залишитися ще на деякий час”, — сказала вона йому.

38-річна Росолова згадала про цю розмову, коли в їхньому районі пролунав сигнал повітряної тривоги. Вона пояснила, що працює медиком і “нас тут залишилося дуже мало”. Поки вона говорила, іграшки її молодшого сина були розкидані в пісочниці на задньому дворі. Десь лунає звук приземлення снаряда.

Наталія Росолова плаче біля свого будинку в Куп'янську-Вузловому, 23 серпня 2023 року / Associated Press

Якщо настане час, коли сім'ї доведеться тікати, їхні валізи зібрані і вони готові до втечі.

“Можливо, я недостатньо сильна, щоб приймати такі складні рішення, — зі сльозами на очах каже мати. — Але я не ворог своїм дітям. Якщо треба буде виїхати, ми виїдемо”.

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