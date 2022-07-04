Життя після Путіна: Буданов розповів про підкилимну боротьбу в Росії

Буданов наголосив, що в Росії триває процес вибору "наступника" Путіна.
В Росії зараз вирішується питання, хто саме замінить у кріслі кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Цей процес саме зараз триває. Дуже сильна підкилимна (боротьба - ред.). Башти Кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", - зазначив він.
Однак очільник розвідки України не назвав конкретні імена.
"Не треба заважати цьому процесу", - резюмував він.
Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.
Читайте також:
- Чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію: начальник української розвідки розповів
- У розвідці розповіли, коли чекати на перший перелам у війні з Росією
- Генерал США назвав умову, за якої ЗСУ зможуть до кінця року відкинути окупантів за лінію 23 лютого