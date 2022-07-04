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Життя після Путіна: Буданов розповів про підкилимну боротьбу в Росії

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Життя після Путіна: Буданов розповів про підкилимну боротьбу в Росії

Буданов наголосив, що в Росії триває процес вибору "наступника" Путіна.

В Росії зараз вирішується питання, хто саме замінить у кріслі кремлівського диктатора Володимира Путіна

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Цей процес саме зараз триває. Дуже сильна підкилимна (боротьба - ред.). Башти Кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", - зазначив він.

Однак очільник розвідки України не назвав конкретні імена.

"Не треба заважати цьому процесу", - резюмував він.

Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.

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