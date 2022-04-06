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"Життя триває": у ботанічному саду Києва розцвіли магнолії (фото)

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"Життя триває": у ботанічному саду Києва розцвіли магнолії (фото)

Фото: Ольга Григоренко

"Війна-війною, а магнолії в ботсаду вже розпустились".

У Києві у ботанічному саду імені Олександра Фоміна розцвіли магнолії.

Фото звідти опублікували кияни в Мережі.

"Війна-війною, а магнолії в ботсаду вже розпустились", "Ай, аж серце защемило!", "Це говорить про те, що життя триває, і весна приходить не дивлячись ні на що", "Фсьо, пора вирушати додому", - написали українці під фото.

Нагадаємо, що у Києві на Оболоні з'явився новий мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.

Фото: Максим Музика / ©
Фото: Максим Музика
Фото: Ольга Григоренко / ©
Фото: Ольга Григоренко
Фото: Тамара рогачева / ©
Фото: Тамара рогачева

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