"Життя триває": у ботанічному саду Києва розцвіли магнолії (фото)

"Війна-війною, а магнолії в ботсаду вже розпустились".

У Києві у ботанічному саду імені Олександра Фоміна розцвіли магнолії.

Фото звідти опублікували кияни в Мережі.

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"Війна-війною, а магнолії в ботсаду вже розпустились", "Ай, аж серце защемило!", "Це говорить про те, що життя триває, і весна приходить не дивлячись ні на що", "Фсьо, пора вирушати додому", - написали українці під фото.

Нагадаємо, що у Києві на Оболоні з'явився новий мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.

Фото: Максим Музика

Фото: Ольга Григоренко

Фото: Тамара рогачева

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