Життя триває: у Києві запрацювали сотні магазинів, кав'ярень та перукарень

Життя триває: у Києві запрацювали сотні магазинів, кав'ярень та перукарень

У застосунку "Київ Цифровий" є мапа бізнесу столиці, який зараз працює.

У Києві під час війни поступово відкривається бізнес. Вчора, 26 березня, в столиці працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Також в суботу працювали близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків, 33 ринки та інші установи й організації.

У КМДА нагадали, що в застосунку "Київ Цифровий" є мапа бізнесу столиці, який зараз працює. Вона доступна за посиланням.

Столичних підприємців закликають підтримати економіку. Заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку. Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму.

Нагадаємо, що диверсійно-розвідувальні групи РФ намагаються прорватися до Києва. Для цього вони переодягаються у цивільний одяг.

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