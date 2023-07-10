Життя у ОРДЛО та Криму можна порівняти з Кубою – ГУР

Ситуація з рівнем життя на тимчасово захоплених російськими загарбниками територіях України нагадує Кубу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рускій мір" несе з собою лише деградацію, руйнування та архаїку, відкидає людей в доіндустріальну епоху. Ми це спостерігаємо за життям у ОРДЛО та в Криму, де людський розвиток зупинився ще в далекому 2014 році, коли туди припхалися окупанти", - пише ГУР.

Керівник воєнної розвідки України Буданов зауважив, що "українські тимчасово окуповані території за неповне людське життя стрімко перетворилися в Кубу, де з приходом комуністів до влади почалася тотальна деградація та ізоляція країни, згорнулися політичні та економічні свободи, а саме кубинське суспільство перетворилося в гетто-заповідником дрімучої стагнації".

Як підкреслили в українській розвідці, "подальше руйнування застарілої інфраструктури, падіння соціального капіталу, тотальна деградація освіти, культури, науки, відсутність можливостей будь-якого розвитку – ось насправді ціна так званого визволення, про яке брехав Кремль під час окупації українських територій ще 2014 року. Таку ж "Кубу" путінський режим вирощує в гетто Придністров’я”.

У ГУР нагадали, що тим часом Україна запустила декілька важливих реформ – від децентралізації, коли громади на місцях отримали ресурси та повноваження для розвитку, а також адміністративних послуг. Українці отримали можливість без перешкод відвідувати інші країни світу, зокрема Європейського Союзу. Країна в соціальному плані інтегрувалася до відкритого демократичного світу.

"Порівняння тимчасово окупованих українських територій із Кубою – дуже промовисте. Ми повинні негайно визволити ці території, щоб дати шанс українським громадянам в окупації на майбутнє. Інакше ці території перетворяться у безпросвітне Дике поле ХХІ століття, а люди і їхні долі – в заручників імперських амбіцій кремлівських недоумків", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія відправила Росгвардію на ЗАЕС після публікації карти мінування.

Читайте також: