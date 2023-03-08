Життя в окупації: в поліції розказали, як евакуюють людей з гарячої точки

Поліція проводить евакуацію людей з гарячих точок, не дивлячись на те, що це не входить у її обовʼязки.

Українські силовики будуть проводити примусову евакуацію населення з зони бойових дій, особливо це стосується дітей, навіть якщо їхні батьки самі відмовляться виїжджати.

Для таких випадків уряд затвердив окрему процедуру — дітей будуть вивозити в супроводі одного з батьків або ж законного представника, йдеться сюжеті ТСН.

Згідно з постановою батьки не можуть відмовитись евакуювати дитину з зони активних бойових дій. Наразі критерій про примусову евакуацію попадає лише місто Бахмут, де ще досі залишається 4 тисячі людей і 38 з них — діти.

"Батальйон перевізників" — так назвали люди патрульних в Луганській області. З початком повномасштабного вторгнення до роботи патрульних Луганщини додалася ще й евакуація населення з небезпечних територій. Команди копів рятували людей з підвалів, під обстрілами, підвозила людям продукти. Від загибелі правоохоронці врятували понад 45 тисяч людей. Вони працюють і далі.

Про життя і настрої в окупованих та прифронтових містах і селах розповів керівник Патрульної поліції Луганщини Віктор Левченко.

"В обов’язках Патрульної поліції немає і не було евакуації населення. Але до наших обов’язків належить захист наших громадян і максимальна допомога їм. Також для українців є найвищою цінністю життя. Тому з перших днів, коли міста Луганщини почали просто знищувати, люди гинули на вулицях, керівник Луганщини прийняв рішення про евакуацію. Патрульна поліція максимально включилася в цей процес з перших хвилин", - сказав він.

Левченко зазначив, що серед патрульної поліції ні в кого не виникло питання, навіщо це потрібно робити. Він заявив, що ризикуючи власним життям поліцейські їздили у найгарячіші точки, щоб врятувати людей.

"Керівництво також максимально підтримало цю ініціативу, більш того — начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков особисто приїздив до Луганщини, Сєвєродонецька, який на той момент вже був просто знищений. Він також допомагав з евакуацією", - сказав Левченко.

Нагадаємо, раніше очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пояснила, як працюватиме механізм примусової евакуації дітей з Бахмута.

Також ми інформували, що з Куп'янщини врятували багатодітну родину, яку не могли вмовити на евакуацію ані соцслужба, ані волонтери.

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